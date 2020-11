Sospetto ruba il Ford a DJ Marshmello e lo schianta durante un inseguimento della polizia

Le forze dell'ordine di Los Angeles nel corso delle ultime ore hanno avuto parecchio da fare poiché, oltre a dover gestire delle manifestazioni elettorali le quali si stanno verificando in molte zone degli Stati Uniti, hanno anche dovuto gestire un crimine piuttosto peculiare.

Stiamo parlando di un tizio il quale ha rubato un enorme Ford F-500 6x6 Super Duty di proprietà di DJ Marshmello presso una concessionaria di Los Angeles. Il sospetto è saltato a bordo del gigantesco mezzo e ha costretto la polizia locale ad un inseguimento a dir poco assurdo, il quale è culminato con un incidente del veicolo a sei ruote motrici: il conducente ha perso il controllo ed è finito contro un palo della luce mentre usciva dal parcheggio di un Taco Bell.

Vicende simili sono la quintessenza della vita della capitale californiana e dei suoi dintorni, poiché inseguimenti simili accadono di frequente. Il dipartimento di polizia di Los Angeles non ha fornito dettagli ulteriori, ma secondo l'emittente locale KCAL 9, affiliato di CBS, un uomo a bordo di una bicicletta avrebbe notato il pickup parcheggiato all'interno del rivenditore Galpin Ford, conosciuto in tutta la contea per strane modifiche che apporta alle autovetture, e avrebbe quindi deciso di migliorare il proprio mezzo di trasporto con una sostituzione rapida. Ciò ha portato all'inseguimento già menzionato in precedenza, avviato però a circa 48 chilometri dal luogo del furto: il criminale è arrivato fino a Malibu prima di essere avvistato.

Ovviamente mettersi al volante di un enorme Ford F-550 a sei ruote motrici non ha soltanto vantaggi, ma anche lati negativi. E' vero che il veicolo dispone di oltre 600 cavalli di potenza, ma le sue dimensioni lo rendono difficile da gestire. I Ford Crown Interceptor della polizia sono molto più agili, e hanno potuto quindi gestire la situazione senza troppi problemi.

