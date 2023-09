Le sospensioni del Tesla Cybertruck in azione: guardate quanto si alza il pick-up

Il Tesla Cybertruck è senza alcun dubbio uno dei veicoli più attesi del momento, del resto è ormai qualche anno che aspettiamo la commercializzazione del futuristico pick-up di Elon Musk. Ora che la produzione è vicina conosciamo ogni giorno di più nuovi dettagli, oggi ad esempio vediamo come funzionano le sospensioni.

Al pari di tanti fuoristrada puri e crudi, il Tesla Cybertruck sembra avere delle Air Suspension capaci di modificare davvero di parecchio l’assetto del veicolo. Ne abbiamo avuto un piccolo assaggio in un video registrato da un drone attorno alla Tesla Gigafactory di Austin, in Texas, là dove gli uomini di Elon Musk stanno producendo i Cybertruck pre-serie (ecco quanto è grande un Cybertruck accanto a una Model 3).

Inizialmente il video (lo trovate in basso) non sembra mostrare grandi novità, al minuto 10:50 però mostra due Tesla Cybertruck parcheggiarsi uno accanto all’altro a una stazione Supercharger, ci si accorge così della diversa altezza dei due veicoli. Sulla destra dell’inquadratura si nota un Cybertruck dall’assetto particolarmente rialzato, sulla sinistra invece il pick-up sembra avere l’altezza delle sospensioni al minimo. La differenza è lampante, tanto che sembrano due vetture totalmente diverse.

Possiamo facilmente immaginare che l’assetto ribassato serva a salire più agevolmente sul mezzo e a migliorare l’efficienza in città e in autostrada, mentre le sospensioni alla loro massima altezza sembrano progettate appositamente per le strade sterrate. Il Tesla Cybertruck si prefigura sempre di più come il pick-up elettrico “perfetto” per i cittadini americani, molti dei quali utilizzano questi veicoli anche al di fuori delle strade asfaltate - soprattutto in Texas e in tanti altri stati centrali e del sud.

Ricordiamo che il Cybertruck monterà il nuovo Tesla Hardware 4.0, un computer centrale capace di adattare in automatico anche l’altezza delle sospensioni in base alla velocità, alle condizioni della strada, all’angolo di sterzata e molto altro, con il semplice ausilio delle telecamere.