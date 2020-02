Sospensioni ad aria regolabili per la Tesla Model 3: arriva un leak

Il piano di Tesla di lanciare nuove sospensioni ad aria per la Model 3 è stato appena scoperto. Il leak ha a quanto pare concretizzato un qualcosa che Tesla sta ventilando da molto tempo, ma il progetto era stato più volte rimandato.

L'optional di "Sospensioni ad Aria Intelligenti" per le Model S e X è divenuto standard per entrambe, e la casa automobilistica californiana descrive così la feature sul proprio sito:"Aggiungi alla tua Tesla la possibilità di regolare l'altezza del veicolo per una migliore manovrabilità, efficienza, e confort di guida. Usando il touchscreen potrai alzare o abbassare l'altezza da terra mentre entri in un viale stretto, mentre viaggi sulla neve o mentre scendi dalla macchina con il tuo bagagliaio. Usando la localizzazione GPS la tua Tesla ricorderà il settaggio e lo applicherà in automatico."

Quando la Model 3 è stata lanciata nel 2017 il CEO della compagnia Elon Musk affermò che le nuove sospensioni sarebbero arrivate sei mesi dopo il debutto della EV, assieme alla versione dual motor della macchina. Al tempo però Tesla ebbe a che fare con i problemi più disparati in produzione, e molti progetti furono rinviati.

Verso la metà del 2018 poi fu avvistata una Model 3 dual motor con sospensioni ad aria su un tracciato e in fase di test, ma da allora non è ancora stata resa disponibile ai clienti. La scorsa Estate Elon Musk non ha voluto ancora fornire date precise, rispondendo così ad un appassionato su Twitter:"a tempo debito".

Il mese scorso poi Joey Grondin, lettore del portale Electrek, ha notato un cambiamento nel catalogo componenti del sito della società. Tesla stava aggiungendo nuove parti alla Model 3 proprio per preparasi al debutto delle sospensioni ad aria. Adesso, infine, un hacker ha portato alla luce nuovi update hardware nascosti nel codice della berlina, con incluse modifiche relative alle nuove sospensioni.

A quanto pare l'attesa sta per terminare, ma nel frattempo vi rimandiamo ad un video che riprende una Model 3 mentre viaggia in Autopilot per 45 minuti senza alcun intervento esterno. Infine ecco la vettura alle prese con dei grossi pick-up in una gara di trazione, chi vince?