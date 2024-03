Questa è la prima sospensione digitale al mondo: no ammortizzatori e no olio

Tutte le discussioni sul futuro delle quattro ruote sono concentrate su motori e batterie, ma come saranno le motorizzazioni del domani? Sfrutteremo anche l'idrogeno? La questione di base, forse, è un'altra. Tipo questa sospensione digitale...

Si tratta della prima realizzazione al mondo di questo tipo, tutta Made in Italy. Infatti, questa sospensione elettromeccanica attiva è stata magistralmente realizzata da Marelli, che ne ha subito decantato i suoi punti di forza più importanti. Ma procediamo con calma, perché l'argomento è scivoloso. Il futuro dell'automotive non è mai stato così nebbioso, basti pensare agli ultimi ripensamenti dei produttori riguardo le auto elettriche, con dietrofront impronosticabili (tipo: Perché l'Apple Car è naufragata? 'Pensavano di fare meglio di Tesla ma hanno fallito'). Forse è arrivato il momento di mettere il motore da parte e di parlare di altri componenti fondamentali della meccanica.

Ecco, allora, la prima sospensione digitale al mondo messa a punto da Marelli. Un'evoluzione importantissima in quanto, secondo quanto rivelato dallo stesso produttore, non necessita né di ammortizzatori né di olio; presenta inoltre anche numerosi benefici per l'intera vettura, soprattutto per quanto riguarda le sue prestazioni, punto fondamentale per le auto elettrificate.

Dunque, questo nuovo sistema è formato da quattro attuatori elettrici (dotati a loro volta di piccoli generatori) collegati a un braccio della sospensione; un disegno che permettere di eliminare l'ammortizzatore, ma non la molla, che rimane. Inoltre, la sospensione di Marelli è dotata anche di una piccola batteria a 48 V che serve a immagazzinare energia. Il grande pro di questo sistema è che, secondo le dichiarazioni del produttore, in questo modo è possibile recuperare l'80% dell'energia consumata. Infine, Marelli ha dichiarato che molte aziende automobilistiche sarebbero già interessate ad acquistare questo nuovo prodotto, non vediamo l'ora di conoscerne i nomi...