Il sosia di Salvini bloccato con la Tesla sul ghiaccio spopola, e il ministro si arrabbia

Un video virale su TikTok intitolato "Salvini con la Tesla bloccato sul ghiaccio" ha scatenato la rabbia del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il quale è stato erroneamente identificato nel video in cui un sosia salirebbe su una Tesla bloccata sul ghiaccio dopo averle montato le catene.

Il Ministro ha condiviso nuovamente il video sul suo profilo Instagram, contestando le azioni dei suoi 'nemici': "Si inventano addirittura video-fake solo per attaccare me e la Lega. Inoltre, non ho mai posseduto o guidato una Tesla. Quanta paura instilliamo in certe persone??? Avanti tutta, amici!".

L'episodio, dunque, ha suscitato indignazione da parte del Ministro, che ha respinto l'associazione con la situazione descritta nel video, sottolineando il tentativo di diffondere informazioni fuorvianti e manipolate. Il Ministro si è anche recentemente esposto sul tema delle "città a 30 km/h" (nel caso italiano la città di Bologna)arrivando a definire tali soluzioni addirittura "discriminatorie" (dichiarazione dalle quale noi di Everyeye.it prendiamo le distanze).

L'uso di video manipolati per fini politici è stato duramente criticato da Salvini, il quale ha ribadito la sua posizione attraverso i canali social, enfatizzando la determinazione a proseguire il suo cammino politico senza essere influenzato da tali tentativi di screditare la sua figura e quella della Lega (sapevate che l'Italia è il prima paese Ue per numero di auto pro capite?)

In questo contesto, il fenomeno virale ha evidenziato il lato oscuro delle dinamiche politiche sui social media, con il Ministro Salvini che, nonostante la provocazione, ha reagito con fermezza e determinazione contro la diffusione di contenuti manipolati, Anche se era solo uno scherzo e forse l'ha presa troppo seriamente. Del resto che un Ministri della Repubblica Italina rimanga intrappolato sulla neve è un episodio sicuramente insolito e può destare, quantomeno, un po' di innocente ilarità.