Le sorprese non finiscono: Alpine svela la A110 R Fernando Alonso in edizione limitata

Alpine ha mostrato la A110 R ovvero la versione più speciale e specialistica della sua sportiva, che adotta una dotazione di prim’ordine che strizza l’occhio alla pista, ma a poche ore dall’annuncio le sorprese non sono ancora finite. Arriverà anche un’edizione limitata come tributo al pilota di F1 Fernando Alonso.

Ne verranno costruite soltanto 32, lo stesso numero che identifica i trionfi del pilota spagnolo nell’arco della sua lunga carriera nel campionato del mondo di Formula 1, ultimamene proprio con Alpine (dal prossimo anno Fernando Alonso sarà al posto di Vettel in Aston Martin).

Ma cosa rende così speciale questa variazione sul tema della A110 R? Mettendo da parte la sua disponibilità limitata, adotta soluzioni stilistiche inedite e chiari rimandi al pilota spagnolo, il tutto con un prezzo che supera di 43.000 euro il prezzo della A110 R, che è di 105.000 euro.

Parliamo dunque di 148.000 euro per portarsi a casa quella che ad oggi è l’auto più costosa mai venduta da Alpine-Renault. Dunque rispetto al modello presentato di recente salta subito all’occhio l’esclusiva vernice blu opaca che riprende i colori della monoposto di Formula 1, mentre il tricolore francese che si trova in diverse parti della vettura è stato rimpiazzato dai tre colori tanto cari ad Alonso, ossia blu-giallo-arancio.

Sul lunotto posteriore, e sui poggiatesta è presente la firma di Fernando, mentre tornando alla carrozzeria bisogna far notare che la fibra di carbonio del cofano non è più a vista ma è stata verniciata in tinta carrozzeria. Chiaramente non manca una placca identificativa che mette in evidenza l’esclusività della vettura, mentre all’interno delle alette parasole si trova il motto del pilota catalano che recita: “C'è più di un sentiero per la cima della montagna”. Infine, la vettura arriverà con una replica del casco di Fernando.