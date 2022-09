L'EV cinese che sembra una Porsche guadagna 5 Stelle Euro NCAP: sorpresa ORA Funky Cat

Se seguite attentamente le nostre pagine, lo scorso mese di aprile vi abbiamo parlato di una particolare vettura elettrica cinese chiamata ORA Cat, che il gruppo cinese Great Wall propone in diverse versioni in patria. L'auto sta per arrivare in Europa ed è stata testata da Euro NCAP - conquistando a sorpresa ben 5 Stelle.

Sembra proprio che il modello in arrivo in Europa si chiami ORA Funky Cat, un'auto che mescola diversi elementi di design già visti altrove, le sue linee esterne infatti ricordano una 500X fusa assieme a una Porsche. Dettagli che all'annuncio, lo scorso aprile, hanno suscitato non poca ilarità nel vecchio continente, i cinesi di ORA però non scherzano affatto.

Euro NCAP ha assegnato il 92% alla protezione degli occupanti adulti, i bimbi sono protetti all'83%, mentre gli utenti fragili della strada sono protetti al 74%. Ciò che davvero ha sbalordito tutti è il funzionamento degli ADAS attivi: i Safety Assist hanno ottenuto un sonoro 93%, un risultato migliore di tantissime vetture europee ben più blasonate (Alfa Romeo Tonale ha ottenuto l'85% nei Safety Assist).

La vettura sottoposta a test è stata la ORA Funky Cat 400 pro+, una hatchback 5 porte da 1.580 kg che potrebbe sbancare in Europa, inoltre questi risultati si applicano a tutte le Funky Cat che verranno importante nel nostro continente. Non vediamo l'ora di saperne di più su un eventuale lancio in Italia.