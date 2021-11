Sorpresa: quest'auto di Barbie a grandezza naturale è in realtà una Fiat 500

Il Los Angeles Auto Show, che aprirà al pubblico dal 19 al 28 novembre 2021, contiene un'area per le creazioni più folli dei tuner. Qui c'è anche un'auto di Barbie a grandezza naturale, funzionante e creata partire da una macchina regolarmente immatricolata su strada.

Basta scorgere gli interni, immancabilmente tinti di rosa, per notare un cruscotto a noi famigliare: la bizzarra auto è in realtà una Fiat 500. La piccola supermini è stata trasformata, quantomeno visivamente, in una sportiva a due posti più vicina ad una Fiat 124 Spider.

I dettagli pazzi e degni di nota sono molteplici: le portiere a forma di ali di cigno, i gruppi ottici - sia anteriori che posteriori - a forma di stella, i poggiatesta in pelo rosa e i cerchioni a cinque razze color arcobaleno. A proposito di stramberie e cigni, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa Porsche 911 in versione materassino gonfiabile.

La lista si chiude con i terminali di scarico a forma di stella e un alettone che sinceramente crediamo non crei molta deportanza. Non sappiamo se dietro la creazione c'è direttamente Fiat o qualche tuner statunitense, quel che è certo è che Mattel ha voluto fortemente questa 500 al salone in modo da pubblicizzare l'uscita del Veicolo Barbie Extra, venduto negli Stati Uniti ad un prezzo consigliato di 29,99 dollari.

Nella cartella stampa dedicata a questa particolare Fiat 500 è menzionata anche una piscina per animali incorporata, probabilmente posta nell'area del baule posteriore. Come potrebbe mancare una minuscola piscina all'interno di una spider?

La Fiat 500 si è sempre ben prestata all'elaborazione, a partire dall'originale che fece grandi aziende come Abarth e Giannini. Fiat riconosce ancora oggi l'importanza della personalizzazione del modello ed ha messo in campo l'esperienza di Mopar nella serie di accessori ufficiali per la nuova Fiat 500e. (immagini: Mattel)