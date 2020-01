A sorpresa arriva l'Hummer elettrico: sarà l'anti Tesla Cybertruck?

Pensavate che il nuovo Tesla Cybertruck non potesse avere rivali? Beh forse vi sbagliavate, perché Hummer ha appena annunciato un evento speciale: il lancio del primo Hummer elettrico.

Una presentazione che potrebbe arrivare a essere ancora più spettacolare di quella del Cybertruck, e si spera con meno vetri infranti: i rumor dicono infatti che potrebbe avere luogo il prossimo 2 febbraio durante il Big Game, tramite uno spot girato dal Re della NBA in persona, il campione Lebron James. Della vettura non sappiamo assolutamente nulla, è chiaro però che il guanto di sfida è offerto soprattutto a Elon Musk e soci, visto il DNA ultra carrozzato di Hummer.

Tesla però non è il solo concorrente che dovrebbe preoccuparsi: l'Hummer elettrico potrebbe mettere degli importanti bastoni fra le ruote anche alle nuove Rivian R1S e R1T, vetture che stanno suscitando molto interesse nel pubblico per via del loro design futuristico, della tecnologia a bordo e della grande autonomia offerta.

Chiaramente in partita c'è anche il nuovo Ford F-150 elettrico e il misterioso pick-up a batteria di GM, l'Hummer elettrico però potrebbe essere più simile al Bollinger B1 e al pick-up Bollinger B2, anche nel prezzo: il Price Tag potrebbe infatti fare la differenza, nel caso sia troppo alto potrebbe relegare l'Hummer elettrico a una piccolissima nicchia di appassionati, per questi dettagli però bisognerà aspettare...