Sorprendente l'autonomia della nuova BMW iX3: battute molte concorrenti dirette

Tutti i concorrenti Tesla hanno passato abbastanza guai negli anni scorsi, facendo uscire modelli elettrici non efficienti quanto le americane di Elon Musk. Oggi le cose stanno cambiando e la nuova BMW iX3 ha sorpreso non poco Bjorn Nyland.

Lo youtuber, grande esperto di auto elettriche, ha ottenuto risultati ottimi con il nuovo SUV elettrico tedesco, migliori rispetto a molte concorrenti di pari segmento - 100% elettrici ovviamente. La nuova BMW iX3 riesce a percorrere 442 km mantenendo una velocità media di 90 km/h, con un consumo di 168 Wh/km, a 120 km/h invece i chilometri che si riescono a percorrere sono 318 con un consumo di 235 Wh/km.

In effetti sono cifre e consumi niente male per quelle velocità, più o meno le stesse cifre ottenute dalla nuova Volkswagen ID.4 (qui la nostra prova diretta), ovvero rispettivamente 449 km e 297 km, e dalla Polestar 2 AWD, 435 km e 305 km. Battute invece le concorrenti Mercedes-Benz EQC, 420 km e 296 km, Jaguar I-Pace, 417 km e 304 km, e Audi e-tron, 370 km e 270 km.

Piccolo appunto: durante la prova Bjorn Nyland ha scoperto che con la batteria al di sotto del 10% non si può usare il climatizzatore, neppure se si è connessi a una colonnina Fast Charge da 150 kW - quindi se arrivate quasi a zero, fuori ci sono 30 gradi e avete intenzione di rinfrescarvi in fase di ricarica, non potete farlo… Buono (per modo di dire) a sapersi!