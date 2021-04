Sorpasso storico della Tesla Model Y sulla Model 3 negli USA: non era mai successo

La notizia è di quelle importanti, visto l’andazzo del mercato negli ultimi anni: la Tesla Model Y sta iniziando a superare la Tesla Model 3 nelle immatricolazioni USA, come molti prospettavano. La moda del crossover supera dunque la berlina?

Per ora il sorpasso è avvenuto solo in California, comunque uno Stato chiave per la corsa elettrica, uno dei più green del mondo, dove la Tesla Model Y ha immatricolato 12.227 unità nel primo trimestre del 2021, mentre la Tesla Model 3 si è fermata a 8.060. Sembrerebbe dunque che la corsa della Model 3, regina indiscussa degli anni scorsi, sia terminata, con un confronto rispetto all’anno scorso che segna un -54%.

Certo stiamo parlando di registrazioni, immatricolazioni, il che è totalmente diverso dalle consegne effettive - un veicolo viene infatti registrato entro 30 giorni dall’acquisto negli USA, i dati comunque sono importanti e significativi. Guardando a 22 Stati americani, Tesla ha piazzato 44.502 immatricolazioni nei primi tre mesi del 2021, e più della metà sono Model Y, segno dunque che effettivamente qualcosa sta cambiando.

Nella sola California, le immatricolazioni nel Q1 2021 sono state pari a 21.520 per Tesla, in leggera flessione rispetto al Q4 2020 - quando erano state 22.117. Ricordiamo però che all’inizio di quest’anno la grande T ha frenato la produzione di Model S e Model X in attesa di produrre i nuovi modelli, dunque il calo potrebbe dipendere anche da questo. Sarà interessante vedere cosa succederà quando le Model S e Model X 2021 con abitacolo rinnovato saranno al loro massimo produttivo. Nel frattempo il Q1 2021 di Tesla, guardando al mondo intero, non solo agli Stati Uniti, è il migliore di sempre - con 184.800 unità consegnate.