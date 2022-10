Sorpasso storico di Tesla in Germania: la Model Y vende più della Volkswagen Golf

Tesla sta riuscendo in un'impresa considerata impossibile appena qualche anno fa: vendere più dei marchi storici tedeschi in Germania. Ebbene settembre 2022 rimarrà alla storia come il mese del sorpasso.

La nuova Tesla Model Y, prodotta fra l'altro proprio in Germania presso la Giga Berlin attivata a marzo, ha venduto nel Paese 9.484 unità a settembre 2022. Il SUV Crossover elettrico è stato capace di vendere più della Volkswagen Golf, che nello stesso mese ha piazzato 7.000 unità. Ottime anche le vendite della Tesla Model 3, che a settembre 2022 ha venduto in Germania 3.878 unità.

Sia chiaro, Tesla ha superato Volkswagen solo per quanto riguarda i singoli modelli. Se andiamo a vedere l'intero mercato del Paese, Volkswagen ha venduto un totale di 40.371 vetture, Tesla invece si è classificata sesta con 13.724 vetture, e praticamente con soli due modelli effettivi in vendita.

Volkswagen detiene a settembre 2022 il 18% del market share, Tesla appena il 6,1%. Guardando alla Top 10, al secondo posto troviamo Mercedes-Benz con 20.065 veicoli, Audi con 17.068 unità, BMW con 16.499 unità e SKODA con 14.631 auto. Tesla è sesta, come detto, dietro di lei ci sono invece Opel, Ford, Hyundai e SEAT. Guardando allo stesso periodo del 2021, Volkswagen è in crescita del 30,2%, Mercedes-Benz del 46,1%, Audi addirittura del 71,8%, è però Tesla la regina della crescita: +73,7%.

Nel frattempo ricordiamo che Tesla ha puntato anche Toyota e Ford grazie alla Giga Berlin.