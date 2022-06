Un sorpasso azzardato con la Porsche diventa un tamponamento: le immagini

Spesso si dice "Chi fa in fretta, ha disdetta", un proverbio che calza a pennello con il conducente di una Porsche Panamera che ha generato un incidente alquanto ridicolo.

Dell'accaduto abbiamo le immagini, che arrivano dalla dashcam del camion che in qualche modo è stato "costretto" a tamponare la costosa sportiva tedesca. Questa la situazione: siamo in una tranquilla cittadina portoghese in una strada a doppio senso di marcia e una singola corsia per lato. C'è un po' di traffico e di certo il conducente della Porsche aveva non poca fretta. Alla prima occasione utile decide così di sorpassare un po' di vetture, a un certo punto però si accorge che una signora sta per attraversare la strada e rientra così nella propria corsia di marcia.

Frena in maniera decisa per non tamponare una vettura che la precede, a sua volta però la Porsche viene tamponata dal camion che arrivava da dietro, con l'autista che non ha certo avuto tempo e spazio per reagire - visto che la Porsche è rientrata all'improvviso, cercando di immettersi in uno spazio non sufficiente. Il conducente della Porsche è subito sceso dalla vettura per prendersela con l'autista del camion, parlando al telefono fra l'altro (che fosse al telefono anche durante l'incidente?) e cercando di raccogliere la testimonianza dalla signora che ha lasciato attraversare.

Questa in realtà ha dato ragione al camionista, dicendo al conducente della Porsche di aver sbagliato la manovra. Certo chi tampona ha sempre torto, in questo caso però il prezioso materiale raccolto dalla dashcam potrebbe scagionare l'autista del camion e far ricadere la colpa sul conducente della Porsche, la cui fretta ha portato soltanto a nuovi guai...



