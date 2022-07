Quanto tempo può sopravvivere un'auto senza olio nel motore? carwow ci dà la risposta

Il team di carwow, capitanato da Mat Watson, aveva scelto tre vecchie ammiraglie da portare in fuoristrada per scoprire quale si comportasse meglio, dando così inizio ad un lento ed inesorabile viaggio verso la distruzione. Ebbene, con la prova di oggi l’opera arriva al suo compimento: quanto può durare un’auto senza olio motore?

Una domanda tanto semplice, la cui risposta si trova in maniera altrettanto scontata sperimentando in prima persona cosa accade. Le ammiraglie condannate al triste destino sono due, ossia la Lexus LS 430 del 2000 e la BMW Serie 7 735i del 2001 (a proposito, questa BMW 730D di scorsa generazione ha percorso più di 1600 km con un pieno di gasolio), che prima di iniziare la prova sono state completamente svuotate dell’olio contenuto all’interno dei loro motori.

Una volta terminata l’operazione, è arrivato il momento di mettere in moto le berline e avviare il cronometro, per scoprire quale delle due avrebbe dato forfait per prima, ma soprattutto per vedere quanto tempo sono in grado di resistere prima di esalare l’ultimo respiro. La prova è iniziata con i motori tenuti al minimo per più di 30 secondi senza particolari problemi, dopodiché Mat Watson ha dato l’ordine di alzare il regime a 3.000 giri/min per qualche secondo, ma anche in questo caso i due V8 hanno retto il colpo.

Il volto di carwow ha quindi invitato a portare al limitatore le due vetture e dopo qualche secondo la Lexus ha alzato bandiera bianca, con uno sbuffo di fumo prima di ammutolirsi. La Serie 7 invece ha continuato imperterrita per altri secondi come se nulla fosse, e a quel punto Mat ha preso in mano la situazione iniziando ad esibirsi in derapate, sgommate, donut e chi più ne ha ne metta, ma la BMW non si è arresa e ha continuato la sua corsa per svariati minuti, ma alla fine anche lei ha ceduto alle violenze del team inglese, con un tempo clamoroso che dovrete scoprire voi stessi guardando il video. Buona visione.