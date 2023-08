Sophia Florsch nella storia: la 22enne prima pilota donna a conquistare punti in Formula 3

Quella di Sophia Florsch è una prestazione a dir poco storica. La 22enne pilota tedesca è infatti riuscita a conquistare nel weekend scorso i primi punti in Formula 3, divenendo così la prima donna ad essere andata a punti nella categoria.

L'evento si è verificato di preciso presso il circuito di Spa Francorchamps, in Belgio, a poche ore dal Gp di Formula 1 che ha visto l'ennesima vittoria di Max Verstappen, quello che forse diverrà il più forte pilota di tutti i tempi.

Sophia Florsch ha ottenuto in totale sei punti nella serie junior (a supporto della Formula 1) alla guida della sua monoposto del team PHM Racing by Charouz, chiudendo l'evento con un ottimo sesto posto.

"Siamo partiti dal 24esimo posto – ha spiegato a fine gara la Florsch alla stampa tedesca - e siamo arrivati ​​settimi, il che mi rende molto orgogliosa". La pilota originaria di Monaco di Baviera è riuscita ad aver la meglio su molti suoi avversari grazie ad una strategia vincente che le ha permesso di montare le gomme da pioggia prima della partenza: “Le condizioni erano molto, molto difficili. Alcuni hanno iniziato con le slick, altri con le gomme da pioggia, come me. La strategia poteva andare diversamente. È stato un po' un gioco d'azzardo. Ma sono estremamente felice di essere arrivata in zona punti".

Florsch ha poi ricordato quanto accaduto in Austria, al Red Bull Ring: "A Spielberg eravamo noni, ma lì siamo stati squalificati. Ora i punti ci sono sicuramente, nessuno può più togliermeli".

Poi ha aggiunto: "Ero consapevole che avevamo conquistato dei punti perché non ho visto così tante macchine davanti a me", dice sorridendo. Ora ci sarà la pausa estiva poi il gran finale in Italia sul circuito di Monza: "Non farò niente durante le vacanze – ammette - tranne un po' di simulazione e sport. Per noi Monza è la prossima e ultima gara della stagione. Adoro la pista. Vediamo cosa possiamo ottenere. In ogni caso sarà entusiasmante perché la sfida è estremamente serrata”.

Dopo i primi punti conquistati in Belgio Sophia Florsch è salita in 22esima posizione in classifica sui 34 che competono nel campionato Formula 3 junior. La 22enne tedesca è solo una dei tanti talenti in rosa che stanno emergendo in questi ultimi anni nel panorama del motorsport. Fra le su colleghe più note troviamo Bianca Bustamante, 18enne filippina che ha vinto a Monza nella F1 Academy.