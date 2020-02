La Sony Vision S elettrica scende in strada: il video ufficiale

Qualche mese fa il mondo automotive ha subito un vero e proprio terremoto chiamato Sony Vision S, concept car del colosso dell'elettronica giapponese, che ha fatto credere a tutti di voler entrare a gamba tesa nel settore. Oggi siamo in grado di vedere quel concept in movimento.

La stessa Sony, qualche ora dopo la presentazione dell'auto, ha poi spiegato che le sue intenzioni non erano di entrare nel mondo automotive, che la Vision S era solo una dimostrazione di forza, noi però non vogliamo chiudere alcuna porta e dire: chissà, un giorno. Sony potrebbe sempre decidere di produrre la sua vettura, anche se in tiratura limitata (anzi ancora meglio, i pezzi limitati si vendono sempre come il pane...), e il video di oggi un po' ci fa sognare.

Nel frattempo infatti possiamo ammirare il prototipo aggirarsi attorno all'impianto di Graz. Le immagini purtroppo non durano molto, però continuiamo a ripeterlo: sarebbe un gran bel vedere un'auto Sony totalmente elettrica sfidare apertamente Tesla e gli altri grandi gruppi mondiali. Lo farebbe con 33 sensori installati a bordo utili a rilevare persone, oggetti e altre auto, con alcuni di questi rivolti all'interno dell'abitacolo a quattro posti. La vettura vanta anche un impianto 360 Reality Audio che crea un eccezionale effetto 3D grazie agli speaker installati nei sedili - del resto parliamo di un prototipo Sony, l'intrattenimento sarebbe un punto focale del veicolo. Che ne dite del video?