La Sony Vision-S si può guidare da remoto sfruttando la rete 5G e un volante da gaming

Durante i giorni di CES è normale ricevere sorprese dal mondo della tecnologia, e Sony non si è certo tirata indietro in questo senso. Dopo aver presentato il crossover Sony Vision-S 02, ora mostra un filmato che documenta i test effettuati sulla Sony Vision-S 01 dotata di guida da remoto, grazie alla rete 5G e all’utilizzo di un volante da gaming.

Nel filmato possiamo vedere una Vision-S 01 sulla pista di test di Aldenhoven, in Germania, che viene guidata e controllata direttamente da Tokyo, nonostante i 9363 km che dividono le due città. Il tester giapponese era seduto ad una scrivania di fronte ad un volante Logitech G29 e a tre monitor su cui venivano trasmesse le immagini registrate dalle camere presenti sulla vettura.

Il tester giapponese ha spinto la vettura fino alla velocità di 61 km/h riuscendo a mantenere il controllo del mezzo, ma all’interno dell’abitacolo c’era comunque una persona pronta a prendere in mano la situazione qualora si fosse presentato un malfunzionamento.

Sony ha specificato che i segnali di controllo e quelli video venivano trasmessi tramite il sistema telematico a bassa latenza che equipaggia la vettura, e che il test, in collaborazione con Vodafone, fa parte di un programma di ricerca per lo sviluppo di codec e di un sistema di controllo che riescano a mantenere una trasmissione stabile tra loro nonostante la grande mole di dati scambiata in tempo reale.

In pratica ci troviamo di fronte ad un sistema paragonabile al Sony Remote Play che è stato introdotto sulle console dell’azienda, ma applicato al mondo delle auto, fondendo così mondo reale e virtuale.