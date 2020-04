La Sony Vision S elettrica diventa un crossover nei nuovi render

Il 2020 dell'automotive era iniziato con un lancio bomba di Sony: il mondo ha infatti ammirato la nuova Sony Vision S, auto elettrica che ha fatto tremare i colossi del settore. Quella berlina potrebbe presto avere un fratello Crossover, come potete vedere nelle immagini.

Pubblicate da Inside EVs e Motor1.com, i render del crossover Sony Vision S sono davvero di ottima qualità, inoltre le linee non sono affatto male, per alcuni versi potrebbero ricordare quelle della nuova Tesla Model Y di Elon Musk, ma in fondo un po' tutti i crossover del mercato hanno qualcosa in comune... Ricordiamo che la Sony Vision S è una vettura 100% elettrica ingegnerizzata dal colosso giapponese e da Magna, che si focalizza sull'alta tecnologia, sull'intrattenimento di bordo e ovviamente la Guida Autonoma.

A bordo troviamo infatti 33 sensori (interni ed esterni), potenti LiDAR e telecamere Time-of-Flight che permettono di interagire con l'infotainment a gesti. L'auto mostrata da Sony è in tutto e per tutto una berlina, un recente video però ha innescato le speculazioni relative a un crossover Vision S per l'appunto, poiché nella penombra di una scena si intravedeva una vettura dal frontale identico alla Vision S ma dal corpo più massiccio. I render pubblicati da Motor1.com e InsideEVs vi piacciono?