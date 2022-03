Sony ha trovato il partner automotive che cercava: prima auto elettrica nel 2025

Ricordate cosa abbiamo scritto lo scorso 5 febbraio? Che Sony era alla ricerca di un partner automotive per costruire la sua Vision-S, l'auto elettrica portata a diversi CES di Las Vegas. Ebbene forse ci siamo: Sony collaborerà con Honda.

Sony e Honda hanno firmato un memorandum d'intesa per sviluppare insieme nuovi veicoli elettrici, con il primo modello ufficialmente disponibile nel 2025 - almeno secondo quanto riferisce Nikkei Asia. Un accordo che potrebbe davvero sconvolgere il mercato automotive, poiché due colossi giapponesi sono pronti a unire le forze per immettere sul mercato BEV hi-tech.

Ricordiamo che Sony ha già messo in cantiere la Vision-S, una berlina 100% elettrica, e la Vision-S 02 (Sony lancia il crossover Vision-S 02), un crossover spazioso e tecnologico. I piani del colosso tech sono ormai certi, tanto che la stessa Sony ha creato un dipartimento apposito per le quattro ruote chiamato Sony Mobility Inc.

L'accordo farà certamente comodo anche a Honda, che negli ultimi anni ha rallentato lo sviluppo di nuovi modelli 100% elettrici dopo l'ottimo exploit della Honda E, vettura che abbiamo guidato e che ci è sembrata davvero eccellente su alcuni aspetti chiave (ancora oggi è una delle poche BEV a offrire una modalità One-pedal simile a Tesla, per dire), anche se aveva non pochi problemi di efficienza e autonomia. Siamo sicuri che questo accordo porterà non poca aria fresca al mercato.