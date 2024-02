Sony ha lanciato un nuovo Media Receiver con Android Auto e Apple CarPlay Wireless

Anche se ormai si tratta di un mercato di nicchia, quello dei Media Receiver per auto continua a offrire interessanti soluzioni, Sony ad esempio ha appena lanciato un nuovo modello con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Le vetture di nuova generazione sono ormai dotate di grandi schermi touch, software multimediali e funzionalità di Smartphone Replication, anche wireless (uno degli esempi più recenti è la Volkswagen ID.7 con schermo da 15 pollici e software MIB4), dunque il mercato dei Media Receiver per auto ha perso molto appeal negli ultimi anni. Esistono tuttavia parecchi modelli di nuova concezione pensati appositamente per le auto più datate, come il nuovo ed elegante Sony XAV-AX8500 a un singolo Din.

Il nuovo Sony XAV-AX8500 offre al pubblico uno schermo LCD con superficie touch capacitiva da 10,1 pollici e risoluzione da 1280x720 pixel. La diagonale del display è perfetta per usare Waze oppure Google Maps, è inoltre possibile connettere una sorgente esterna tramite porta Micro HDMI per vedere contenuti multimediali di ogni genere. Il Receiver permette anche il collegamento di tre telecamere differenti, per gestire meglio i parcheggi, inoltre supporta file FLAC ad alta qualità e ha porte USB-C con tecnologia 3.0A.

La vera ciliegina sulla torta è però - come anticipato sopra - la possibilità di utilizzare Apple CarPlay e Android Auto totalmente wireless, senza fili. Un’auto datata, con a disposizione un alloggiamento Din, può dunque diventare all’avanguardia in pochi minuti con il Sony XAV-AX8500. Non sappiamo ancora quanto potrebbe costare in Italia, in Australia però il modello è appena arrivato sugli scaffali dei negozi e costa 1.499 dollari australiani, vale a dire circa 900 euro al cambio attuale.



Se invece avete già Android Auto ma non avete le funzionalità wireless potete sempre acquistare un dongle Motorola MA1.