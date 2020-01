Sony lancia a sorpresa la sua auto elettrica al CES 2020: ecco la Vision S

Tutti sapevamo che al CES 2020 di Las Vegas ci sarebbero stati molti produttori di auto, del resto motori e tecnologia ormai procedono di pari passo. Nessuno però si aspettava che Sony, il colosso giapponese dell'elettronica, presentasse una nuova auto elettrica: ecco a voi il concept Sony Vision S.

Il 2020 è iniziato solo da qualche giorno, potremmo però già avere l'annuncio sorpresa dell'anno, poiché Sony fa davvero sul serio. La vettura, un ibrido fra una berlina e una monovolume, è ovviamente 100% elettrica e pone moltissima attenzione agli interni, dove a farla da padrona è l'intrattenimento. Troviamo infatti diversi schermi widescreen, due dei quali posizionati per deliziare i passeggeri posteriori, audio a 360 gradi, connessione online sempre disponibile grazie a svariati elementi forniti da BlackBerry e Bosch.

Non solo, perché la piattaforma su cui è costruita la vettura è completamente nuova e ingegnerizzata da Magna. Secondo il CEO di Sony Kenichiro Yoshida, la Vision S incarna alla perfezione l'idea che il colosso giapponese ha della mobilità del futuro. Quasi certamente vedremo l'auto comparire nella serie di giochi Gran Turismo, esclusiva della PlayStation proprio di Sony, ma vederla arrivare sul mercato automotive potrebbe causare un terremoto non indifferente. Del resto è una vettura già pronta per la guida autonoma, con 33 sensori all'interno e all'esterno, fra cui i potenti LIDAR e telecamere Time-of-Flight, che permettono di controllare l'infotainment a gesti... ne vedremo di molto belle prossimamente.