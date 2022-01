Sony lancia il crossover Vision-S 02 e la divisione Sony Mobility Inc.

Quanti fra voi ricordano cos'è successo al CES 2020? Un'edizione rimasta impressa nella mente di molti grazie alla presentazione della nuova Sony Vision-S, berlina elettrica che ha fatto credere a tutti che Sony potesse davvero entrare nel mercato automotive. Il colosso ha poi raffreddato gli animi, al CES 2022 però siamo punto e a capo.

Sony ha portato a Las Vegas la versione crossover della Vision-S, annunciando inoltre la vera sorpresa che ha ghiacciato tutti, pubblico e stampa: è ufficiale la formazione della nuova Sony Mobility Inc., una nuova compagnia focalizzata sulla mobilità elettrica che entrerà in funzione dalla primavera 2022. Ora il colosso non potrà più negare niente: è chiaro che Sony voglia entrare a gamba tesa in un mercato promettente, che negli anni a venire crescerà in maniera esponenziale anche grazie alle leggi in materia di emissioni di CO2.

Ora un lancio commerciale della Sony Vision-S è più concreto che mai, soprattutto dopo la presentazione del crossover Vision-S 02, il quale dovrebbe offrire 400 kW/536 CV di potenza, trazione integrale possibile grazie al doppio motore, scatto 0-100 km/h in 4,8 secondi con 240 km/h di velocità massima.

Una scheda tecnica di assoluto rispetto che potrebbe persino impensierire la nuova BMW iX M60 presentata sempre al CES 2022. La Vision-S, con i suoi derivati, sarà una vettura estremamente tecnologica, come del resto ci si aspetterebbe da un colosso hi-tech come Sony: 40 i sensori installati a bordo, con 18 telecamere, 18 radar/sensori a ultrasuoni, 4 LiDAR. Com'era solito dire Doc Brown in Ritorno al Futuro, ne vedremo delle belle Marty.