Sony e Honda pubblicano teaser del loro primo veicolo: verrà presentato al CES 2023

L’accordo tra Sony e Honda per la produzione della prima auto elettrica della multinazionale di Minato sta per vedere i suoi primi frutti: la joint venture Sony Honda Mobility in queste ore ha mostrato al pubblico il primo teaser del suo primo veicolo, in arrivo nel 2026 dopo la presentazione il 4 gennaio 2023 a Las Vegas.

Proprio in occasione del Consumer Electronics Show della città del Nevada, evento di riferimento per il mondo tech e automotive, la joint venture automobilistica tra i due giganti nipponici mostrerà un’anteprima del suo primo veicolo in vista delle consegne nel 2026. Secondo la strategia aziendale comunicata negli scorsi mesi, ricordiamo, Sony Honda Mobility inizierà a ricevere i preordini nella prima metà del 2025 e lancerà la vettura negli USA nella primavera del 2026, per poi portarla in Giappone nella seconda metà dell’anno.

Nel video teaser pubblicato recentemente non si notano molti dettagli: ciò che viene mostrato, semplicemente, è la silhouette di quelli che sembrano essere il cofano e la parte inferiore della porta. È chiaro che Sony Honda Mobility, come tanti altri produttori, voglia giocare sull’hype dei render; pertanto, dovremo aspettare altri mesi per ricevere maggiori informazioni sulla vettura in questione.

Una cosa è certa: Sony Honda Mobility si concentrerà su tre caratteristiche: “Autonomy, Augmentation, Affinity”. Secondo le previsioni, il veicolo tanto atteso dovrebbe avere la guida autonoma di livello 3 (seppur limitata) e di livello 2+ in città, oltre a un'interfaccia utente connessa al cloud che offrirà "intrattenimento oltre la guida".

