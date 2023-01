Sony e Honda presentano Afeela: l'auto come centro di intrattenimento

Sony e Honda hanno ufficialmente svelato la loro prima auto elettrica. In occasione del CES di Las Vegas in corso di svolgimento, è stata mostrata Afeela, veicolo rigorosamente elettrico e al contempo iper tecnologico: scopriamone tutti i segreti.

Afeela rientra nel programma Sony Honda Mobility, il cui teaser è stato svelato pochi giorni fa, e che entrerà in produzione solamente dall'anno prossimo, il 2024, mentre i pre-ordini scatteranno da metà del 2025 per poi avere la commercializzazione dalla primavera dell'anno successivo. La collaborazione fra il colosso dell'elettronica, Sony, e quello delle auto, Honda, si basa sulle tre A, leggasi Autonomy, Augmentation e Affinity.

Per Autonomy si intende dare vita a un'auto che si possa muovere in maniera intelligente, aiutando il guidatore nel miglior modo possibile; per Augmentation, invece, si intende puntare al livello massimo possibile di intrattenimento, accorciando anche il tempo degli spostamenti in auto con relax e divertimento durante i viaggi. Infine Affinity, ovvero la capacità di dare vita a un prodotto che si adatti alla perfezione a chi guida e ai suoi passeggeri, quindi un'auto in stretta affinità con i suoi occupanti. Il nome scelto da Honda e Sony per dare vita alla loro prima auto è tutt'altro che “a caso”, visto che Afeela contiene la parola “feel”, e punta a mettere le persone al centro, rivoluzionando non soltanto il modo in cui si muovono le auto ma anche l'interfaccia delle stesse e le modalità di interazione con l'utente.

A riguardo, il nuovo veicolo giapponese sarà dotato di 45 diversi sensori, comprese fotocamere e Time-on-flight, che permetteranno di dare vita a una guida autonoma mai vista prima. Obiettivo, avere la meglio su Tesla, di recente vittima di una multa da 2 milioni di euro per pubblicità ingannevole. Nel contempo il guidatore potrà godersi film, musica e videogiochi, che diverranno un'esperienza centrale del viaggio e non solo un “contorno”.

Proprio per questo Sony e Honda hanno lavorato a stretto contatto con tre colossi come Qualcomm, Unreal Engine ed Epic Games: attraverso lo Snapdragon Digital Chassis sarà possibile avere di fatto “un'auto smartphone”, mentre grazie a Epic e Unreal, Sony porterà la realtà aumentata a livelli mai visti prima su un'automobile. Ma se tutto ciò vi sembra futuristico, quasi fantascienza, allora dovreste sentire Sony: “È solo l'inizio, vogliamo cambiare il modo in cui ci relazioniamo con le auto”.