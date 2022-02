Sony cerca partner per costruire le sue nuove auto elettriche

Lo scorso CES 2022 di Las Vegas è stato a dir poco chiave per Sony, che ha annunciato il suo debutto in campo automotive. L'azienda giapponese ha provato a respingere le voci di corridoio dopo la presentazione della Vision-S, ora invece dopo il crossover Vision-S 02 è tutto ufficiale ed è partita la caccia ai partner.

Secondo un nuovo report di Automotive News, Sony sarebbe alla ricerca di uno (o più?) partner automotive per il suo grande debutto a quattro ruote. Ancora è troppo presto per avere altri dettagli, l'unica cosa certa è che Sony Mobility vorrebbe agire in fretta e creare quanto prima un nuovo business di successo (Sony crea la divisione Sony Mobility Inc.).



"Ignorare le auto elettriche è oggi impossibile, è più rischioso che provare a costruirle" ha detto Izumi Kawanishi ad Automotive News, "Sappiamo bene che muoversi con rapidità in questo momento è cruciale, dobbiamo prendere decisioni con fermezza". Non sappiamo quando Sony riuscirà a sbrogliare il nodo di questa nuova partnership, di certo però l'azienda vuole farlo entro la fine di quest'anno.



Nel frattempo ricordiamo che il nuovo SUV/Crossover Sony Vision-S 02 (che si può guidare da remoto come la Sony Vision-S) può ospitare sulla carta fino a 7 persone, ha un doppio motore elettrico (uno per ogni asse) e promette fino a 200 kW di potenza totale (circa 270 CV). Per la realizzazione del prototipo attuale Sony si è avvalsa della collaborazione di aziende come Magna Steyr, Bosch, Valeo e AImotive, non vediamo l'ora di saperne di più su chi saranno i partner che aiuteranno l'azienda giapponese nella produzione di serie.