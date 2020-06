Sondors Rockstar, la bici elettrica super potente dal prezzo aggressivo

Il settore delle bici elettriche è in pieno fermento, grazie all’estate appena iniziata ma soprattutto al Bonus Mobilità 2020. Un bonus pensato forse per bici un po’ diverse dalla nuova Sondors Rockstar, che fa davvero il pieno di qualità e tecnologie.

Parliamo di una Mountain Bike ultra carrozzata che offre un’autonomia compresa fra i 65 e i 95 km grazie alla sua super batteria da 21 amp, a seconda del livello di assistenza, della pendenza della strada ecc. Il suo uso è pensato quasi ed esclusivamente in montagna, infatti con la potenza che offre non può circolare sulle normali strade: parliamo di un motore Mid-Drive da 750W di potenza continua, 1.152 di picco, capace di superare i 45 km/h (e sappiamo bene come in UE le eBike non debbano oltrepassare i 250W e i 25 km/h per circolare in strada).

Inoltre è presente un acceleratore per evitare del tutto di pedalare, altro elemento vietato su eBike omologate. Può affrontare qualsiasi terreno con le sue ruote da 27,5x3 pollici, i suoi freni idraulici Tektro, il suo peso di 29,5 kg. La vera sorpresa però è il prezzo: negli USA la Rockstar Sondors è proposta a 2.499 dollari in tre differenti colorazioni. Può sembrare molto ma bici elettriche con queste caratteristiche possono toccare anche i 10.000 euro. Purtroppo le prime consegne sono previste durante il prossimo mese di ottobre negli USA e in Canada, la Rockstar non arriverà questa estate.