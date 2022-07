La SONDORS Metacycle è finalmente pronta: via alle prime consegne

È senza alcun dubbio la moto elettrica che ha ispirato maggiore curiosità nel pubblico negli ultimi due anni: parliamo della SONDORS Metacycle, una leggerissima moto elettrica che ha colpito tutti per il suo design futuristico. Ebbene dopo tanta attesa ecco la Metacycle pronta per essere consegnata ai primi, fortunati clienti.

Presentata nel gennaio del 2021, per poi finire nel tritacarne dei ritardi, la SONDORS Metacycle è finalmente pronta per essere consegnata ai primi clienti, come dimostrano le foto pubblicate dalla stessa compagnia californiana. Pronte per la consegna dovrebbero esserci all'incirca 1.000 Metacycle, tutte unità vendute a 5.000 dollari l'una (poco meno di 5.000 euro), un prezzo di lancio che ha davvero messo in difficoltà i competitor - solitamente molto più costosi.

Ciò che sorprende inizialmente della Metacycle è sicuramente il suo design futuristico, che prevede un enorme spazio vuoto là dove solitamente nelle moto tradizionali trova posto il serbatoio del carburante - come a dire "ragazzi, i tempi sono radicalmente cambiati". Tecnicamente abbiamo poi un peso piuma di appena 90 kg, un motore da 4 kW (si può guidare con una normale patente B: quali moto elettriche guidare con patente B?) e ben 270 Nm di coppia di picco - che è tantissimo.

Sul fronte dell'autonomia abbiamo fino a 130 km grazie a una batteria da 4 kWh, capite bene che venduta a 5.000 dollari è stato un vero e proprio affare. Parliamo al passato perché oggi in Europa la Metacycle costa 6.000 dollari più una percentuale del 5% per coprire la logistica, le tasse e la consegna. Di fatto parliamo di poco più di 6.000 euro per averne una in Italia, dove però teoricamente dovrebbero esserci gli incentivi auto e moto 2022 - abbiamo però paura che ordinando tutto online sul sito ufficiale di Sondors gli incentivi non abbiano alcun effetto sull'acquisto...