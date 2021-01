Sondors Metacycle, la moto elettrica che pesa 90 kg con 130 km di autonomia

Il mercato delle nuove moto elettriche ci regala perle quasi ogni giorno. In un articolo speciale vi abbiamo già mostrato i modelli più curiosi in uscita nel corso del 2021, ora però arriva anche Sondors con la sua nuova moto cittadina da 5.000 dollari.

Un veicolo pensato soprattutto per chi va al lavoro, e secondo le statistiche percorre in media non più di 25 km. Ecco dunque la nuova Sondors Metacycle, una moto elettrica estremamente leggera e agile perfetta per sgusciare via nel traffico cittadino, ingegnerizzata nel cuore della California. Il look è quantomai futuristico, potrebbe benissimo entrare a far parte del parco veicoli di Cyberpunk 2077 e nessuno avrebbe nulla da ridire.

Tecnicamente invece abbiamo: un peso di appena 90 kg possibile grazie all’alluminio, un motore posteriore che produce la bellezza di 270 Nm di coppia di picco (un’enormità per un mezzo simile), una velocità massima di circa 130 km/h. Sul fronte batteria, gli ingegneri Sondors sono riusciti a infilare nella scocca un accumulatore estraibile da 4 kWh, sufficiente a percorrere fino a circa 130 km di strada con una singola carica; la batteria inoltre si può ricaricare a casa in circa 4 ore o presso le colonnine pubbliche in un’ora soltanto.

Come chicca finale, la Metacycle offre anche un caricatore wireless per lo smartphone, che si può incastonare in maniera sicura davanti alla sella. Insomma, una piccola opera d’arte elettrica dal prezzo di listino di 5.000 dollari, poco più di 4.000 euro.