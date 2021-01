La Sondors Metacycle arriverà in Europa: grande attesa per la moto elettrica da 90 kg

Lo scorso 15 gennaio ha suscitato moltissima curiosità la notizie relativa alla nuova moto elettrica Sondors Metacycle, una simil 125cc 100% elettrica che tocca i 130 km/h. Costruita in California, molti utenti ci hanno chiesto se la moto sarebbe mai arrivata in Europa e oggi abbiamo una risposta ufficiale.

Intervistato da Micah Toll di Electrek, il fondatore della compagnia Storm Sondors ha parlato a proposito della distribuzione internazionale della Metacycle. Queste le sue parole: “L’Europa è una nostra priorità. Ci stiamo organizzando per spedire la moto in 45 Paesi, concentrandoci particolarmente proprio sul vecchio continente, che è un mercato interessante dal punto di vista elettrico. Abbiamo già controllato tutte le regolamentazioni e non c’è alcun ostacolo, non è complicato come in India ad esempio. Riempiremo dunque prima i mercati ‘facili’, prima di tentare strade più esotiche. Per il momento non faremo pagare ai nostri clienti europei il prezzo pieno, solo i depositi da 100 dollari, inizieremo con i primi ordini in questi giorni. Per il resto del mondo ci organizzeremo soprattutto per consegne private, almeno per ora.”

Ottime notizie anche per noi italiani dunque. Ricordiamo che la Sondors Metacycle promette un’autonomia di 130 km a una velocità media di 70 km/h, con una coppia di picco di 270 Nm e un telaio pesante appena 90 kg. Senza alcun dubbio uno dei modelli più interessanti in arrivo sul mercato, anche per via del suo aspetto steampunk... Nel frattempo ecco quali altre moto elettriche particolari vedremo uscire nel 2021.