Sondaggio rivela che molte persone amano la propria auto più del proprio partner

Se siete su queste pagine è molto probabile che nutriate passione o quantomeno interesse per le auto. E' possibile però quantificare questa passione che le persone provano per la propria macchina? Secondo uno studio condotto da Skoda UK nel Regno Unito sì, è possibile.

L'informazione più interessante che il sondaggio della casa automobilistica ceca ha tirato fuori è che il 10 percento degli automobilisti britannici curano la propria vettura più del proprio partner. Oltretutto un intervistato su sette ha affermato di amare la propria auto più di quanto tenga ai propri genitori o fratelli e sorelle.

Un indicatore per misurare la temperatura di queste rivelazioni è il fatto che siano in molti a dare un nome al mezzo di trasporto personale. Il sondaggio ha interessato 2.000 automobilisti, e ha dimostrato che il 32 percento di essi ha ammesso senza alcun problema di aver dato un nome ad almeno una delle vetture possedute nel corso della propria vita, mentre il 25 percento ha assegnato un nome a tre o più auto in tutto.

Le persone più interessate a questo tipo di pratica vengono dal West Midlands, la contea che ha fatto registrare le percentuali più alte sull'assegnare un nome a un veicolo (37%), segiuti dagli scozzesi (25%) e dai gallesi (25%). Alcuni hanno rivelato rivelato anche il motivo per il quale l'hanno fatto, e quello principale è perché fa ridere (29%), o perché dando un'occhiata alla propria auto gli è saltato in mente un nome il quale la definisce (20%). Uno su dieci l'ha fatto perché gli ricordava una persona speciale, e infine un 8 percento degli intervistati ha confessato di aver dato alla macchina lo stesso nome della persona che ama o di un membro della propria famiglia.

I nomi più comuni sono Betty, Freddie, Daisy e Rosie, ma non sono escluse le celebrità come Elvis Presley, Harrison Ford o anche Beyoncé. Altri invece sono molto più curiosi: Ketchup, Bubbles, Zorro, Beast e The Brussel Sprout.

E voi? Avete dato un nome alla vostra auto? Se sì, quale? Comunque, a proposito di sondaggi, eccone uno riguardo le caratteristiche più importanti delle auto elettriche e un altro a proposito delle preferenze sul Tesla Cybertruck.