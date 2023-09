Solitamente chi possiede una Tesla poi ne compra un'altra, c'è però chi torna alla benzina

Grazie a prodotti estremamente efficienti e a prezzi aggressivi, Tesla sta senza alcun dubbio dominando il mercato elettrico. Ma il pubblico Tesla quanto è fedele a Elon Musk?

Stando a un nuovo studio della S&P Global Mobility, che determina la fedeltà degli utenti ai produttori auto, i proprietari Tesla sono fra i più fedeli del mercato. Significa che quando rivendono la loro auto Tesla poi ne acquistano un’altra nella maggioranza dei casi. Prendiamo gli utenti della Tesla Model S: il 59,9% di loro ha acquistato un’altra Tesla. Con la Model 3 abbiamo dati ancora più alti: siamo al 72,8% di utenti che dopo la berlina elettrica hanno comprato un’altra vettura del marchio californiano. Nel 40,3% dei casi gli utenti sono passati alla Model Y, il 26,1% invece ha preso un’altra Model 3.

Lo studio prende in esame il periodo che va da luglio 2022 a giugno 2023 e afferma che la Tesla Model Y è il singolo modello con il tasso di fedeltà più alto, il 37,3%, mentre la Ford Mustang Mach-E è seconda con il 18,5%. Ma chi vende la sua Tesla per un’altra elettrica, cosa compra di solito? Guardando ai proprietari di Tesla Model S, il 3,4% dei proprietari passa alla Lucid Air, per l’1,8% il passaggio è in favore del Rivian R1T, mentre l’1,6% sceglie la Mercedes-Benz EQS. Infine l’1,2% è andato verso il Rivian R1S. Ricordiamo che, nonostante il restyling del 2021, la Model S è uscita originariamente più di 10 anni fa, è dunque lecito che la gente possa desiderare qualcosa di diverso. Ovviamente se una larga fetta di utenti passa da una Tesla all'altra, o da una Tesla a un'altra elettrica, c'è anche chi torna alla benzina o al gasolio, ma parliamo di una percentuale particolarmente bassa rispetto ai numeri globali della società californiana.

Ora sarà interessante vedere, una volta arrivato sul mercato, quanto pubblico sarà in grado di spostare il Tesla Cybertruck. Sicuramente catturerà una buona fetta di utenti attuali di Elon Musk, altri acquirenti però potrebbero arrivare dal mondo Ford, Chevrolet e RAM. Aspettiamo uno studio aggiornato a riguardo - e soprattutto che Elon Musk porti il suo pick-up elettrico sul mercato.