I soldi delle multe per migliorare la sicurezza stradale: firmato l'accordo a Terni

La Provincia di Terni ha annunciato di aver siglato un accordo con i Comuni volto ad incrementare i livelli di sicurezza sulle strade provinciali. Questa intesa prevede l’utilizzo dei proventi ricavati dalle sanzioni legate agli autovelox.

Nella fattispecie, come spiegato dalla Provincia, la legge prevede che le somme incamerate vengano utilizzate per finanziare gli interventi, la manutenzione e riqualificazione dei tratti stradali, oltre che per migliorare la segnaletica sia orizzontale che verticale. Il provvedimento mira a coprire anche il rifacimento delle pavimentazioni, il taglio dell’erba sulle banchine e nelle scarpate, e la sostituzione delle barriere di sicurezza.

Si tratta sicuramente di un provvedimento molto interessante, attraverso cui la Provincia di Terni mira a migliorare la manutenzione delle proprie strade, utilizzando gli introiti provenienti dalle sanzioni pagate dai cittadini in difetto.

Sempre a proposito di sicurezza stradale, di recente abbiamo pubblicato una ricerca che ha mostrato come il caldo in macchina aumenti il rischio di incidenti del 25% rispetto alle stagioni meno pesanti, il tutto perchè un'automobile parcheggiata al sole può raggiungere fino a 60 gradi Celsius all'interno. Secondo i dati, con l'abitacolo a 35 gradi è come se si guidasse con un tasso di alcol tra 0,5 e 0,8 gr/l.