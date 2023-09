Quanti soldi ha investito Elon Musk per fondare Tesla?

Se nel 2010 avessimo investito in Tesla, in seguito alla crescita esponenziale del gruppo, oggi avremmo registrato un profitto del 15.829%E. Ma da dove è partito Elon Musk per raggiungere questo incredibile risultato?

Il successo di Tesla è stato determinato da un pilastro principale, ovvero l'innovazione tecnologia, un settore ad altissimo rischio (anche perchè il suo obbiettivo è anticipare i tempi), ma che, se colpisce, lo fa quasi sempre in grandissimi numeri.



Nel caso di Tesla, fondata nel 2004 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning, è stata rilevata da Elon Musk a partire dal suo ingresso in società l'anno successivo con un investimento iniziale di 6.5 milioni di dollari, seguito da un piano di espansione per altri 7.5.



Questi primi progetti di espansione sono stati divisi in round, basti pensare che al terzo round nel 2006 (per la realizzazione di una sportiva premium) Musk iniettò nell'azienda altri 40 milioni di dollari, in seguito ai precedenti 13 nel 2005.



Il piano d'espansione dl brand, dunque, non è avvenuto tutto insieme, bensì è stato studiato nei minimi particolari, step by step, e ha seguito piani di espansione progressivi che ha coinvolto altri grossi stakeholder. Da lì in poi la strada, tutt'altro che in discesa, è stata caratterizzata dalla comunicazione e dal marketing. Ad oggi Tesla possiede l'impianto produttivo di Ev più grande del mondo a Shangai.



L'obiettivo di Tesla è sempre stato quello di rendere accessibile l'auto elettrica al mercato di massa e non più, come avveniva in precedenza, come uno sfizio di qualche facoltoso entusiasta. Ormai Elon Musk è un vero e proprio guru imprenditoriale e spesso fa calare i riflettore su di sé per via delle sue dichiarazioni. Recentemente Musk ha dichiarato che è molto probabile che noi viviamo in una simulazione in stile Matrix.