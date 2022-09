SolarBotanic propone dei pannelli solari a forma di albero che possono ricaricare le auto

Abbiamo passato l’estate a bordo della Ford Mustang Mach-E GT per tutta Italia, e ci siamo resi conto che le infrastrutture di ricarica sono ancora troppo indietro per gli standard evidentemente necessari nei prossimi anni, ma fortunatamente ci sono aziende che hanno idee brillanti come le aree di ricarica a forma di albero di SolarBotanic.

E proprio oggi SolarBotanic Trees ha annunciato che i suoi pannelli solari dalla forma arborea saranno disponibili a partire dal 2023, capaci di fornire energia a sufficienza per alimentare abitazioni oppure delle vere e proprie aree di sosta e di ricarica per auto.

L’idea alla base di questo progetto è quella di introdurre i pannelli solari nel contesto urbano utilizzando però delle forme che si possano amalgamare con l’ambiente, e proprio per questo motivo l’azienda ha pensato agli alberi, sebbene il look finale sia più vicino a quello di un ombrellone. Ma in fondo è un po’ anche questo, dal momento che la sua presenza per le strade fornisce anche zone d’ombra per le persone a piedi.

Grazie ai pannelli presenti sulla superficie degli “alberi” questi sistemi possono generare fino a 5kW di potenza nel corso della giornata, e ognuno di essi adotta un sofisticato sistema di gestione dell’energia che permette l’eventuale ricarica di un’auto anche di notte. Se necessario, ogni albero può essere connesso anche alla rete elettrica così da fornire energia indietro quando non è necessaria, altrimenti può attingere energia aggiuntiva per mantenere le batterie cariche nelle ore di punta, per poi scaricarle nei momenti meno affollati o di notte.

Il progetto è studiato per essere adottato in ampie zone di parcheggio, nei centri città o al di fuori di centri commerciali, così da offrire zone di ricarica a più persone. Una progetto originale e soprattutto meno impattante a livello visivo rispetto ad altre soluzioni viste nel corso di questi anni, che fa ben sperare per il futuro delle infrastrutture di ricarica che al momento evidenziano notevoli problemi.