Una sola batteria può pesare quanto un'utilitaria: è allarme peso per le auto elettriche

Jennifer Homendy, numero uno dell'NTSB, il National Transportation Safety Board, ha espresso la propria preoccupazione per quanto riguarda i veicoli elettrici e gli incidenti, in particolare per il peso degli stessi EV.

Dopo che in Gran Bretagna è stato lanciato l'allarme per i parcheggi multipiano, il peso dei veicoli a batteria torna ad essere al centro del mirino. La Homendy, parlando in occasione di un incontro a Washington, ha fatto l'esempio di uno scontro fra un Hummer e una Honda Civic: il super fuoristrada di GMC elettrico pesa ben 4 tonnellate, e il pacco batteria da solo ne pesa 1.3, praticamente quanto la Civic.

Sia chiaro, un eventuale incidente fra le due auto, anche non EV, sarebbe quasi sicuramente devastante per la Honda, ma con l'ulteriore peso della batteria il tutto potrebbe essere decisamente catastrofico. "Sono preoccupata – ha detto il capo dell'NTSB - per l'aumento del rischio di lesioni gravi e morte per tutti gli utenti della strada a causa del maggior peso e dell'aumento delle dimensioni, della potenza e delle prestazioni dei veicoli sulle nostre strade, compresi i veicoli elettrici".

Il peso extra dei veicoli elettrici deriva, come detto sopra, dal peso delle batterie: per raggiungere centinaia di chilometri di autonomia il propulsore elettrico deve essere di notevoli dimensioni. Recentemente Stellantis ha presentato le batterie allo stato solido, più piccole e quindi meno pesanti a parità di peso, ma siamo ancora nel campo della sperimentazione, di conseguenza dovrà passare ancora del tempo prima di vedere queste batterie applicate alle auto. "Dobbiamo stare attenti a non creare conseguenze indesiderate – ha detto ancora la Homedy in riferimento alla rivoluzione green - più morti sulle nostre strade. La sicurezza, soprattutto quando si tratta di nuove politiche di trasporto e nuove tecnologie, non può essere trascurata”.

Homendy ha continuato facendo l'esempio del Ford F-150 Lightning, che nelle versione EV presa circa 1.000 kg in più rispetto a quello normale, o dei Mustang Mach E e Volvo XC40 EV, che pesano il 33% in più rispetto alla controparte a benzina. "Ciò ha un impatto significativo sulla sicurezza per tutti gli utenti della strada", ha aggiunto ancora la funzionaria.

Dello stesso parere è Michael Brooks, direttore esecutivo del Center for Auto Safety senza scopo di lucro, secondo cui "Queste batterie più grandi e pesanti causeranno più danni. È una semplice questione di massa e velocità”. Brooks si dice anche convinto che l'accelerazione 'monstre' di molte auto elettriche potrebbe causare diversi danni in futuro: “Le persone non sono addestrate a gestire quel tipo di accelerazione. Semplicemente non è qualcosa che i conducenti sono abituati a fare”. Senza dubbio spunti di riflessione autorevoli sul mondo dell'elettrico che andranno approfonditi nell'immediato futuro.