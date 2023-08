Il sogno della SONDORS Metacycle potrebbe finire: l'azienda è gravi guai finanziari

SONDORS, l'azienda di biciclette elettriche dietro prodotti come la motocicletta elettrica Metacycle, sta affrontando problemi finanziari preoccupanti; non sarebbe la prima volta che SONDORS suscita dubbi riguardo la sua stabilità finanziaria.

Nel 2015, la società aveva attirato l'attenzione con una e-bike dal prezzo controverso di 500 dollari, che però fu consegnata con notevoli ritardi e con specifiche non all'altezza delle aspettative. Questo trend negativo, purtroppo, non è mai cambiato. Tuttavia, questa volta sembra che la situazione sia più grave, dove a questo si aggiungono problemi finanziari che indicano una possibile crisi imminente.

L'anno scorso l'azienda ha lanciato la moto elettrica Metacycle: annunciata con un prezzo di 5000 dollari (4600 euro), una velocità massima di 130 km/h e un'autonomia 130 km, sembrava portare una svolta nell'industria. I clienti però dovevano effettuare un pagamento anticipato e SONDORS ha (per l'ennesima volta) superato di molto la tempistica prevista, ritardando la consegna di mesi, e alla fine quasi di un anno, per poi iniziare una lenta evasione degli ordini.

Questo ha causato frustrazioni tra i clienti, molti dei quali hanno chiesto e ottenuto rimborsi. Nonostante ciò, i Metacycle hanno iniziato ad essere consegnati in piccoli lotti, raggiungendo alcuni clienti preordinanti. Nonostante alcune deviazioni dalle specifiche iniziali, come il peso maggiore e il materiale del telaio diverso, i Metacycle funzionavano sorprendentemente bene e offrivano un'esperienza divertente, sebbene non fossero esattamente come originariamente promessi.

Dato il successo iniziale della moto elettrica Metacycle, SONDORS aprì un nuovo ciclo di ordini a un prezzo superiore di 6.500 dollari (circa 6.000 euro). In maniera del tutto misteriosa, alcuni ordini di questo secondo ciclo sono stati consegnati prima, mentre molti clienti del primo lotto originale, che avevano atteso per oltre un anno, non avevano ancora ricevuto nulla. Sembra che SONDORS abbia gestito le spedizioni non in base all'ordine cronologico, ma piuttosto dando priorità a clienti che poteva servire più velocemente o che risiedevano in stati in cui le approvazioni normative e le soluzioni di distribuzione erano già state stabilite.

Mentre SONDORS continuava a raccogliere nuovi ordini, le spedizioni si facevano più lente e ottenere un rimborso era spesso un processo difficile, richiedendo numerosi contatti con l'azienda nel corso di settimane o mesi. SONDORS sembrava chiaramente in gravi difficoltà finanziarie e aveva cercato di raccogliere denaro attraverso un'offerta pubblica iniziale per ottenere liquidità necessaria per sopravvivere. Tuttavia, questo piano ha avuto problemi fin dall'inizio ed è alla fine fallito.

Il personale chiave ha iniziato a lasciare l'azienda, inclusi dirigenti di rilievo. Non è chiaro chi sia ancora coinvolto presso SONDORS, poiché sembra che nessuno sia presente nel reparto delle pubbliche relazioni o del marketing. Anche il CEO, Storm Sondors, non ha risposto alle richieste di commento. Le cose non stavano andando bene sia per SONDORS che per i suoi clienti. Molti credevano tuttavia che l'azienda sarebbe riuscita a risollevarsi.

Successivamente, SONDORS ha avviato una svendita dei Metacycle e ha dichiarato di aver registrato altri 1.000 ordini per attirare il più possibile liquidità. La nuova scommessa per l'azienda, già in difficoltà, è stata l'introduzione di una motocicletta elettrica fuoristrada chiamata MetaBeast. Anche se mostrata solo tramite render, SONDORS ha comunque iniziato a prendere preordini per questo modello.

Attualmente però, ci sono segnali evidenti di un serio declino finanziario presso l'azienda, al punto che potrebbe persino non avere più una sede operativa. La sede SONDORS a Los Angeles, secondo Google, è elencata come "permanentemente chiusa".

L'azienda non è nemmeno in grado di accettare ordini con carta di credito. Visitando il sito web SONDORS e tentando di effettuare un acquisto, appare un messaggio di errore che spiega l'incapacità dell'azienda di accettare ordini al momento, probabilmente a causa di problemi legati al suo account commerciale.

Nonostante possa sembrare che centinaia di Metacycle siano già in circolazione per le strade degli Stati Uniti, ci potrebbero essere migliaia di clienti ancora in attesa di rimborsi. Questi clienti si stanno riunendo in comunità online, condividendo consigli su come ottenere rimborsi o supportandosi a vicenda. Molti di loro stanno anche valutando l'idea di intraprendere azioni legali collettive, dato che circolano voci su un'indagine per frode da parte del Procuratore Generale della California.