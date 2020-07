Il sogno di questa Nissan GT-R è quello di diventare una Honda Civic

Una a dir poco strana Nissan GT-R è appena stata avvistata in Giappone, e ha delle sembianze quantomeno discutibili. Potete giudicare voi stessi in base all'immagine in fondo alla pagina.

Purtroppo lo scatto è l'unico pervenuto al momento, ed è stato pubblicato di recente su un social giapponese. L'inquadratura riprende soprattutto il posteriore, ma in base all'angolazione è possibile buttare l'occhio sulla fiancata e sulla parte anteriore della ruota. Quella che si nota è l'aggiunta, chissà per quale motivo, di componenti senza arte né parte i quali rovinano l'estetica e anche l'aerodinamica della supercar nipponica.

Già a partire dal tetto vediamo l'implementazione di generatori di vortice simili a quella di una Honda Civic Type R. A coprire il lunotto posteriore troviamo una strana e spigolosa griglia, mentre sulla coda si prende il suo spazio uno sgraziato alettone, montato in modo non propriamente corretto.

E' la fascia posteriore però l'area più pasticciata. Ruba subito l'occhio un piccolo alettone secondario, disposto lì per motivi ignoti, poi più in basso un diffusore aftermarket non esattamente livellato va a chiudere il quadro. Sulla fiancata dominano minigonne forse meno appariscenti rispetto a tutto il resto, ma proseguendo verso l'avantreno si intravede la sagoma di uno splitter custom.

Noi su tutto questo stendiamo un velo pietoso e, per risollevare l'animo degli appassionati di motori, vogliamo citare due modifiche assolutamente degne di nota. La prima riguarda quella applicata da Liberty Walk ad una Lamborghini Huracan per un risultato fenomenale il quale certamente è estremo, ma è comunque stato svolto con gusto. Invece Kelly-Moss Road and Race si è concentrata sullo sviluppo di una Porsche 911 "Safari", che da ora sarà in grado di andare in fuoristrada come nessun'altra Porsche fino ad oggi.