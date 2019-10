Avete sempre sognato di possedere una Batmobile? Adesso potete acquistarla

Se preferite la notte al giorno, se dormite a testa in giù e il vostro supereroe preferito è Batman abbiamo un'ottima notizia per voi. E' apparsa su Auto.ru, uno store russo, una Batmobile completamente funzionante e completa di mirabolanti gadget.

Vi costerà all'incirca 800.000€, ma se siete particolarmente facoltosi saranno probabilmente soldi ben spesi. La vettura, stando a quanto dichiarato dall'annuncio, è stata già usata e ha percorso 120 km. Dispone di un motore da 5,0 litri a benzina in grado di produrre 502 cavalli di potenza ed ha un look che ricalca alla grande la controparte filmica vista in Batman v Superman di Zack Snyder.

La propulsione è distribuita esclusivamente sull'asse posteriore grazie ad un cambio automatico, che non vi distrarrà dall'uso dei tanti, ed eccentrici, dispositivi a bordo. Quindi la vostra lotta al crimine non sarà in alcun modo rallentata dal dover cambiare le marce. Adesso però siete sicuramente curiosi di sapere di quali dispositivi stiamo parlando. Ecco, siete accontentati: volante removibile a piacimento, porte automatiche che si aprono e chiudono elettronicamente, finestrini rinforzati, telecamera a visione notturna dotata anche di funzione a rilevazione termica con zoom a 255x, puntatori laser e mitragliatrici anteriori, ovviamente finte, che simulano vere sparatorie.

E non è tutto. Tralasciando l'equipaggiamento del Cavaliere Oscuro e venendo agli optional utili ai comuni mortali troviamo a bordo un navigatore satellitare, il Bluetooth, porte AUX e USB, servosterzo (non ovvio in questi casi), Android Auto, accesso keyless, climatizzatore, sedili sportivi, Alcantara, illuminazione dell'abitacolo e persino fari Bi-Xenon. Certo il prezzo è un inconveniente, ma volete mettere col trovarvi al volante di cotanta bellezza?

Per concludere vi riportiamo una particolare notizia, che ha visto uno youtuber francese distruggere la propria, di Batmobile, su un'autostrada. Il bolide era stato, in questo caso, realizzato partendo dalla struttura di una Lamborghini.