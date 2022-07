Sognate una vettura alla James Bond? Christie's vende le auto del film 007 No Time To Die

Possedere una vettura di James Bond, il famoso agente 007 del cinema e della letteratura, è sempre stato un vostro sogno? Ora la nota casa d'aste Christie’s potrebbe aiutarvi a realizzarlo, mettendo in vendita diversi veicoli apparsi nel film No Time To Die.

Gli amanti del marchio Jaguar potranno sbavare come se non ci fosse un domani su una XF usata dai cattivi del film per inseguire James Bond e Madelaine Swann, nella realtà Daniel Craig e Lea Seydoux. Si tratta di una delle due unità apparse nel film che Christie’s conta di vendere fra le 50.000 e le 70.000 sterline, ovvero fra i 60.000 e gli 83.000 euro. Continuando a snocciolare la lista troviamo un Range Rover Sport SVR, altro veicolo utilizzato nel bel mezzo di un inseguimento che Christie’s conta di vendere fra le 80.000 e le 120.000 sterline, ovvero fra i 95.000 e i 143.000 euro.

Arriviamo così ai pezzi forti della collezione: la casa d'aste possiede anche un Defender 110 V8 Bond Edition creato da SV Bespoke (guardate il Land Rover Defender V8 Bond Edition), dal valore compreso fra le 200.000 e le 300.000 sterline, ovvero fra i 238.000 e i 357.000 euro. In aggiunta troviamo anche un Defender 110 apparso in tutte le scene all-terrain del film con VIN che termina in 007. Uno dei dieci Defender 110 usati per il film, il più iconico, utilizzato anche per diversi eventi promozionali: il suo prezzo infatti parte da 300.000 sterline e potrebbe arrivare a 500.000 sterline, che in euro significa da 357.000 a 600.000.

La lista non termina qui, visto che abbiamo anche due Aston Martin in vendita. La prima è una splendida V8 del 1981 appositamente modificata per No Time To Die. È stata guidata da Daniel Craig in persona e oggi vale fra le 500.000 e le 700.000 sterline, ovvero fra i 600.000 e gli 835.000 euro. La seconda Aston Martin è una replica della DB5 realizzata appositamente per il lungometraggio, dotata di motore da 6 cilindri in linea da 3.2 litri. Il suo valore? Beh Christie’s conta di vendere la vettura fra il milione e mezzo e i due milioni di sterline, potremmo dunque superare i 2,30 milioni di euro. (Foto: Christie's)