Sognate le scarpe Cybertruck di Elon Musk? Si possono stampare in 3D

Dopo la presentazione dello scorso novembre, il Tesla Cybertruck di Elon Musk è diventato un vero e proprio Status Symbol, un'icona dei nostri tempi, una vettura fuori dal tempo e dallo spazio - viste le sue dimensioni gigantesche. Il CEO sudafricano ha cavalcato l'onda e ha persino indossato delle calzature Cybertruck. Ma esistono davvero?

Qualcuno, e pensiamo al canale YouTube WF3D, è rimasto talmente impressionato dalle scarpe indossate da Musk che ha deciso di imbarcarsi in una deliziosa avventura: ricreare le calzature Cybertruck e farle diventare reali. Partendo proprio dal modello visto nelle fotografie uscite su internet, WF3D ha ricreato in 3D le scarpe rendendole adatte al suo piede, per poi stampare tutto in 3D.

La scarpa finale (eh si, ne è stata creata una sola per sfidare gli utenti di YouTube a creare le loro calzature Cybertruck) assomiglia in effetti a quelle indossate da Elon Musk, la domanda però è molto semplice: chi andrebbe in giro con qualcosa del genere ai piedi, se non un imprenditore milionario che non vede l'ora di mettersi in mostra in ogni occasione per sponsorizzare - ed elevare a qualcosa di più - i suoi iconici prodotti? Noi una risposta ce l'avremmo ma la lasciamo alla vostra fantasia... Sul canale in ogni caso trovate i file per stampare tutto comodamente a casa, sempre che abbiate un dispositivo adatto. Buon divertimento.