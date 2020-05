Sognate una Model 3 decapottabile? Un'azienda vi accontenta

In attesa del revival della Tesla Roadster, oggi non esiste nessun modo per avere un'esperienza Tesla a cielo aperto. La casa automobilistica di Elon Musk, infatti, non ha nessuna decapottabile nel suo listino. Che peccato, già. Menomale che c'è qualche azienda che ha iniziato a provvedere.

Si chiama Newport Convertible Engineering ed ha sede in California. La stessa azienda aveva già realizzato alcuni veicoli decapottabili non convenzionali, come una versione convertibile del Ford F-150 e della Subaru WRX STI.

Quanto è saggio veramente segare il tetto ad un'auto che non è stata concepita dal suo produttore originale come decapottabile? Bella domanda, la risposta la lasciamo a voi. Di certo il risultato finale è piuttosto polarizzante. Diciamo che non siamo poi così entusiasti della Model 3 cabriolet che trovate in apertura.

Purtroppo la Newport Convertible Engineering non dà pubblicamente molte informazioni su questo servizio. Non sappiamo quanto costa, posto che una Model 3 normale negli USA parte da 40mila dollari.

Ad ogni modo, non si tratta decisamente del lavoro di customizzazione più folle passato per le pagine di questo sito. Ad esempio in un certo momento negli USA è esistita anche un'azienda che trasformava la Ford Mustang in una station wagon a prova di famiglia.

Il bello degli USA è anche questo: non importa quanto folli siano i tuoi desideri, esisterà comunque un'azienda specializzata in after-market disposta ad aiutarti a trasformarli in realtà.