Sognate una Hyundai Kona Electric? Aspettate: in arrivo maggiore autonomia

State pensando di acquistare una nuova Hyundai Kona Electric? Beh approfittate della quarantena per l'emergenza del Coronavirus per aspettare... fra poco potrebbe arrivare un modello con maggiore autonomia.

A oggi la Kona Electric presente nelle concessionarie vanta un'autonomia WLTP pari 449 km massimo, sembra invece che l'azienda coreana stia per rilasciare (di certo negli USA, ma non ci sarebbe motivo di lasciare indietro il vecchio continente...) una variante in grado di toccare i 480 km. La notizia fra l'altro arriva dal situo Hyundai norvegese, ulteriore indizio che la variante arriverà anche in Europa - magari sostituendo la precedente.

Non è chiaro se i cambiamenti si debbano a una batteria di maggiori dimensioni oppure a un'ottimizzazione di alcuni componenti, ad esempio potrebbero arrivare sul mercato nuovi cerchi aerodinamici (come ad esempio i cerchi Tesla a turbina). In questo caso sarebbe possibile portare a 480 km anche i veicoli attuali, venduti negli scorsi anni, ma al momento non abbiamo davvero nulla di ufficiale per dirlo.

Di certo la Hyundai Kona Electric è già ora una delle migliori BEV (auto elettriche a batteria) del mercato, maggiore rivale Tesla in quanto a efficienza e autonomia rispetto alle batterie offerte al pubblico. Una nuova autonomia da 480 porterebbe la Kona al livello delle Model 3 Long Range, o quasi, visto che la berlina di Elon Musk LR offre 505 km.