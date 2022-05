Sognando un Jeep Renegade elettrico: i render di Dejan Hristov

Nonostante una storia ricca e variegata di modelli iconici, rigorosamente a benzina e diesel (per saperne di più: il marchio Jeep dalle origini a FCA), la gamma Jeep diventerà molto presto 100% elettrica per abbracciare i bisogni e i trend del prossimo futuro. Anche la Renegade sarà prima o poi elettrica ed ecco come potrebbe essere.

Jeep ha già annunciato e mostrato quello che sarà il suo primo SUV elettrico (le immagini del primo SUV elettrico di Jeep). Non si chiamerà Compass ma ne riprenderà chiaramente linee e dimensioni, nonostante diversi elementi inediti per il design Jeep, di chiaro stampo elettrico. Al di là di Compass, Jeep potrebbe elettrificare anche l'iconico Renegade, o comunque realizzare una variante elettrica molto simile all'attuale modello Renegade.

Su questa vettura non abbiamo ancora nessun dato ufficiale, il designer Dejan Hristov ha però immaginato come potrebbe essere un'elettrica compatta con velleità da off-road. L'artista, che non è legato in alcun modo al marchio Jeep e ha realizzato questi disegni in maniera indipendente, ha immaginato il successore elettrico di Renegade come un simpatico fuoristrada compatto bi-color, con carrozzeria in giallo e tetto e altri elementi a contrasto azzurro. Non solo: nella galleria in basso potete scorgere anche altre combinazioni di colore, con Stellantis che potrebbe dunque optare per uno stile giocoso e giovanile.