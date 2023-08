Fiat Croma di nuova generazione: il mito reinventato

Quanti fra voi credono negli unicorni? E nel ritorno di una leggenda come la Fiat Croma? Della rinascita della Croma si parla ormai da anni ma da Stellantis non è arrivato alcun segno ufficiale, tuttavia gli appassionati continuato a sognare...

Anche i designer italiani sognano il ritorno della Croma, non a caso l’architetto Tommaso d’Amico ha realizzato dei render di una ipotetica nuova generazione, ovviamente riveduta e corretta nel design esterno e interno. Il modello originale è stato prodotto da Fiat fra il 1985 e il 1996, di fatto è stata una vettura simbolo di quegli anni, anche ammiraglia di rappresentanza a livello governativo, dopo il suo pensionamento però il marchio torinese non è mai riuscito a lanciare una vera e propria erede a quattro ruote.

Se mai Fiat dovesse prendere ispirazione dal lavoro di Tommaso D’Amico, avremmo una vettura elegante e moderna all’esterno, con un’ampia griglia frontale (d’ispirazione Skoda?), fari a LED, maniglie delle portiere a scomparsa, cerchi in lega e calotte degli specchietti retrovisori in tinta. D’Amico ha anche immaginato un ipotetico abitacolo, con un tunnel centrale retrò opposto a una plancia futuristica composta da due enormi schermi, uno dietro lo sterzo per le funzioni base e uno centrale per l’infotainment. Vi piacerebbe una Croma con queste linee?