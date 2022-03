Il nuovo software Tesla conferma l'arrivo della Model Y Standard Range Plus

Ogni volta che Tesla rilascia una nuova versione software, il noto hacker green smonta il codice riga per riga alla ricerca di novità e indizi per il futuro. Ora il firmware 2022.8.2 sembra confermare la tanto attesa Tesla Model Y Standard Range Plus.

Nelle righe di codice è spuntata una Tesla Model Y SR+ costruita in Texas, dunque è facile immaginare che la vettura verrà commercializzata molto presto. A proposito di date: sempre nel codice è possibile leggere come questa vettura sia marcata 2022Q1, dunque è lecito pensare a una produzione nel primo trimestre del 2022 - in Texas dunque i lavori potrebbero già essere iniziati.

Ricordiamo che si tratta di un modello fondamentale per Tesla, è la Model Y che potrebbe vendere più di qualsiasi altra. A livello di prezzo sarà sicuramente la più accessibile, inoltre la sua autonomia di 449 km stimata dall'EPA potrebbe derivare dalle innovative celle 4680, dunque parleremmo della Model Y più avanzata di sempre, capace di avere appena 82 km in meno rispetto alla Long Range attuale (qui i nostri cinque motivi per acquistare una nuova Tesla Model Y).

Certo questo non è ancora sicuro, Tesla non ha rilasciato nulla a riguardo, l'azienda potrebbe sempre optare per batterie LFP, le stesse utilizzate nella Model 3 Standard Range Plus prodotta in Cina (qui la prova consumi della Model 3 SR+ di Matteo Valenza), dunque non vediamo l'ora di saperne di più. Potremmo persino vedere batterie LFP con celle 4680, non è escluso, insomma c'è tanta carne al fuoco.