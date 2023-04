Sofian Kiyine, incidente choc: a 200 km/h vola sopra la rotonda con la sua Mercedes. Video

Sofian Kiyine, ex calciatore di Lazio, Chievo, Salernitana e Venezia, è stato protagonista di un incidente choc nella giornata di ieri in quel di Liegi, nota cittadina del Belgio: con la sua Mercedes è volato sopra una rotonda a 200 km/h.

Per il centrocampista della nazionale marocchina, originario del Belgio, non vi è stata fortunatamente alcuna grave conseguenza, a parte qualche frattura, ma vedendo le immagini che trovate in alto a questa pagina, gli esiti sarebbero potuti essere ben più drammatici.

Nel video si vede la vettura guidata da Kiyine, una Mercedes non meglio identificata, mentre ad altissima velocità (secondo la ricostruzione stava viaggiando a circa 200 km/h), non vede evidentemente la rotonda, finendo dritta e spiccando il volo.

La vettura tedesca è letteralmente decollata ed è finita a cinque metri d'altezza, per poi sfondare un palazzetto dello sport. Fortunatamente all'interno della struttura non vi era nessuno al momento dello schianto ma è stato solo un caso visto che un gruppo di bambini aveva da poco terminato l'allenamento, i ragazzini del basket giovanile dell'Alliance Flémalle.

Willems, il CEO dell'OH Leuven, club in cui gioca Kiyine, ha fatto sapere tramite il sito ufficiale del club: “Siamo molto scioccati nel vedere le immagini. Si parla sicuramente di velocità eccessiva, ma nessuno sa cosa sia successo esattamente. Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora note, ma sono attualmente oggetto di indagine. Attendiamo questa indagine. Vogliamo anche discutere con Sofian su cosa sia successo esattamente, e poi esamineremo i passi successivi”.

Non è infatti ben chiaro se l'auto del giocatore abbia subito un guasto o magari lo stesso calciatore abbia avuto un malore alla guida. Willems ha aggiunto: “Sofian è stato molto fortunata. Ci rendiamo conto che sarebbe potuta finire molto peggio". E sui bimbi che hanno solo sfiorato lo scontro, ha aggiunto: "Sono io stesso un padre di bambini di quell'età...”. Poi il CEO del club ha concluso: “Ci aspettiamo che i giocatori utilizzino uno stile di guida appropriato. Ma aspettiamo gli esiti delle indagini”.

