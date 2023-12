La società di noleggio Sixt rinuncia alle Tesla: ecco cosa sta succedendo

Presto Sixt non offrirà più auto Tesla a noleggio, anche se l'azienda continuerà a puntare sull'elettrificazione della sua flotta con l'obiettivo di passare dal 70 al 90% entro il 2030. Il motivo di questa decisione è il problema legato al valore residuo dei veicoli prodotti.

Fondata nel 1912 a Monaco da Martin Sixt, l'omonima azienda è diventata un colosso globale nel settore. Il comunicato ufficiale inviato ai clienti spiega: "Desideriamo informarvi che attualmente non stiamo più acquistando veicoli Tesla. Inoltre, stiamo attualmente riducendo il numero di veicoli Tesla nella nostra flotta di auto a noleggio".

La società di noleggio ha messo in rilievo le sfide associate alla rivendita di auto elettriche, un problema che sembra colpire in particolare Tesla. Di solito, le società di noleggio hanno accordi di riacquisto con i produttori, ma nel caso di Tesla pare che la società non sia riuscita a siglare un accordo soddisfacente con la compagnia di Elon Musk.

Vi è inoltre la difficoltà di fare stime precise precise sul valore residuo delle auto Tesla a causa della strategia di fluttuazione dei prezzi esercitata dal produttore, che sta progressivamente abbassando i prezzi. Un altro motivo citato è il costo di riparazione più alto del previsto per le auto elettriche (in Italia Tesla tagliò drasticamente i prezzi di Model 3 e Model Y a gennaio).

In precedenza vi avevamo parlato della situazione difficile che sta passando la società di autonoleggio hertz. Stephen Scherr, CEO della compagnia, ha anch'essi ribadito che il mix tra i prezzi in continuo calo e gli ingenti costi di riparazione delle Tesla costituiscono un problema per la redditività della compagnia.