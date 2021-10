Il social di Donald Trump si chiama 'Verità', ma contiene informazioni false su Chevrolet

Pochi giorni fa l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una nuova app di social media chiamata "TRUTH Social" (il social della verità), ma Chevrolet è immediatamente stata tirata in ballo poiché qualcuno ha creato un account spacciandosi per il produttore di auto americano.

L'account si chiama Chevy Trucks, e a quanto pare ha tutta l'intenzione di promuovere i pickup del brand. I post non sono offensivi ma, come potreste notare voi stessi dando un'occhiata allo screenshot in fondo alla pagina, risultano quantomeno bizzarri.

Un recente post infatti recita:"Stiamo elettrificando proprio come @elon, e ci piacerebbe sapere con quale modello vorreste che partissimo...il nostro preferito è il Chevy Tahoe. Commenta e condividi!" Tralasciando il fatto che chi ha scritto il tutto non sembra essere a conoscenza dello sviluppo del Sierra elettrico (i primi dettagli sul misterioso pickup elettrico Chevrolet), è stato dato per scontato che il CEO di Tesla Elon Musk si sia registrato all'app di Trump. Ora come ora è alquanto improbabile che il miliardario di origini sudafricane abbia creato un account e, tra le altre cose, ci domandiamo perché non avrebbe dovuto usare il suo nome per intero.



Passando oltre ci imbattiamo in un altro post molto particolare:"Lo Chevy Avalanche è il mullet dei pickup, ma di sicuro è uno spasso alle feste." Il The Washington Post, vista la situazione, ha contattato General Motors per provare a ottenere delle risposte in merito, e un portavoce del colosso automotive ha smentito ogni legame con la piattaforma social.



Purtroppo Chevrolet non è stata l'unica compagnia ad aver subito queste fuorvianti emulazioni su TRUTH, poiché casi simili hanno coinvolto anche Fox News, il The New York Times, Variety e TechCrunch. Gestire un social non è affatto facile, ma si spera che nel breve termine venga intensificata l'attività di controllo per evitare imbarazzi.



Ci teniamo a ricordare che, dopo gli incresciosi fatti verificatisi a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio, Dondal Trump è stato espulso da tutti i social, ma per chiudere restando in tema di elettrificazione Chevrolet vogliamo rimandarvi ad una interessante voce di corridoio su uno storico modello della casa: la Chevrolet Camaro potrebbe diventare elettrica.