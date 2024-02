Snoop Dogg chiede una Tesla gratis, Elon Musk replica: 'Ma se le pago anche io?!'

Un botta e risposta a distanza è andato in scena negli scorsi giorni fra Elon Musk, patron di Tesla, e il noto rapper a stelle e strisce Snoop Dogg. Pare che a quest'ultimo sia stata promessa una vettura elettrica di Tesla da due anni, a titolo completamente gratuito, ma la stessa non è ancora arrivata... e mai arriverà.

La vicenda risale proprio ad un paio di anni fa quando l'artista ha pubblicato un video in cui chiedeva appunto una Tesla gratis, e proprio in questi giorni, non si sa bene come mai, l'ex uomo più ricco al mondo ha deciso di replicare al cantante.

"Questo è un messaggio per Elon Musk", inizia così il video pubblicato da Snoop Dogg nell'aprile 2022, e ancora: “Mi serve una Tesla”, per poi aggiungere: “Quando i tuoi amici (senza specificare di preciso a chi si riferisse ndr) sono venuti al mio spettacolo, mi hanno detto che me ne avrebbero data una. Sto ancora aspettando... devo comprarne una o me la manderai tu?".

Due anni dopo, con molta calma dirà qualcuno, è giunta la replica di Elon Musk, che è stata piuttosto schietta quanto disarmante. “Tutti pagano il prezzo intero per una Tesla… compreso me”, ha risposto il patron dell'azienda via X.

Stando a quanto riferito da Supercarblondie, anche la mamma di Musk, la nota signora Maye, avrebbe comprato una Tesla pagandola per intero, visto che il figlio non è solito fare sconti ad amici e famigliari.

"Ehi Snoop Dogg, anche la mamma di Elon ha pagato il prezzo intero per la sua Tesla”, ha fatto notare qualcuno, e sembra che quando un membro della famiglia abbia chiesto uno sconto a Musk per acquistare una Tesla, lo stesso miliardario abbia replicato: “Tutti sono una famiglia quando acquisti una Tesla”.

Forse è proprio per questo che Musk è diventato trilionario, come dire: gli affari sono affari, non si guarda in faccia nessuno. In ogni caso il buon Snoop Dogg ha le possibilità finanziarie per comprarsi qualsiasi modello di Tesla desideri, persino il tanto chiacchierato Cybertruck, di recente visto in versione gatto delle nevi.

La speranza è che il cantante a stelle e strisce non ripeta “l'impresa” di un 18enne che ha distrutto una Tesla Model S Plaid durante un test drive, facendo 280mila euro di danni.