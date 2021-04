Smontiamo la Tesla Model 3 di Matteo Valenza che puzza di benzina: atto finale?

Lo scorso 9 aprile vi abbiamo raccontato dell’ultima disavventura successa a Matteo Valenza, nostro grande amico e youtuber bresciano proprietario di una splendida Tesla Model 3 Performance. Una Tesla che ora però, purtroppo, puzza tremendamente di benzina...

Vi riassumiamo in breve la vicenda, prima di lasciarvi al video e agli aggiornamenti. Durante la realizzazione di un filmato, un generatore di corrente elettrica portatile è stato mal riposto all’interno della Tesla di Matteo, la benzina all’interno è così fuoriuscita creando un disastro. Pannelli impregnati, sedili sporcati, una puzza di carburante a tratti insostenibile.

Da allora è iniziata l’odissea di Matteo per provare a risolvere il problema, tentando di asciugare la benzina, assorbirla con metodi ingegnosi (come la lettiera per gatti), ripulire il tutto con prodotti chimici e quant’altro. Non risolvendo la cosa al 100%, Matteo ha infine pensato di smontare tutto l’abitacolo posteriore della sua vettura, di trattare e di asciugare ogni parte rimossa per bene, come vedrete nel video di oggi, così da cancellare ogni residuo della pessima disavventura.

Sarà riuscito il nostro Matteo a risolvere la questione una volta per tutte? Per scoprirlo non vi resta che mandare in play il filmato e vedere quali sono state le “mosse estreme” di questa tornata, speriamo per lui l’ultima di questa storia...